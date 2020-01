ROMA JUVENTUS CONFERENZA STAMPA SARRI / Giorno di vigilia in casa Juventus, dove ci si prepara in vista del big match dell'Olimpico contro la Roma in programma domani sera alle 20.45. Sfida insidiosa ed importante per i bianconeri, che conosceranno già il risultato dell'Inter impegnata stasera con l'Atalanta. Il tecnico juventino Maurizio Sarri fa quindi il punto della situazione sulle ultime news Juventus nella consueta conferenza stampa di presentazione dell'incontro. Ecco le dichiarazioni racoclte da Calciomercato.it.

PARTITA - "Sarà una partita difficile. Dobbiamo trovare continuità nel periodo. Abbiamo fatto non bene in alcuni spezzoni di gara, adesso dobbiamo proseguire quello di buono che abbiamo fatto con il Cagliari. Il valore dell'avversario è elevatissimo, quindi sarà una partita diversa. Se ci saranno rotazioni? Mi dicevate che non cambiavo mai, ora mi dite che devo fare meno rotazioni. Vedremo".

FONSECA - "A inizio campionato lo avevo indicato tra le novità della stagione, lo avevo visto con il suo Shakhtar. Mi aspettavo, come sta facendo, che avrebbe dato una bella impronta alla sua squadra. Sta lavorando bene, con periodi anche difficili con tanti infortuni. È un allenatore di grandissimo livello".

HIGUAIN - "Quanto pesa la sua assenza? Dipende dalle caratteristiche dei singoli giocatori. Dybala parte un po' più dietro, Ronaldo più decentrato, Gonzalo ci risolve un problema in area.

Bisogna essere più bravi con altri giocatori ad andare ad inserirci. Il nostro potenziale offensivo è elevatissimo, e possiamo continuamente migliorarlo. Dobbiamo sfruttarlo".

REGALO DI COMPLEANNO - "La squadra deve fare sempre bene. Poi purtroppo ho un'età in cui il compleanno mi viene un po' pesante che non mi fa vedere più di buon occhio il compleanno...".

ROMA - "È una squadra con tanti giocatori tecnici, di grande gamba, una squadra che strappa. Può fa venir fuori una partita con continui capovolgimenti di fronte e così diventa pericolosissima. Il rischio è farsi allungare".

DE LIGT - "Secondo me comincia a stare meglio. Sembra sia in fase di risoluzione il piccolo acciacco al pube, gli rimane un acciacco alla spalla, che speriamo di risolvere velocemente. La sensazione è che stia tornando sui suoi livelli abituali".

CONTINUITÀ E POCHI CAMBIAMENTI IN ROSA - "Chiaro che quando un organico lavora insieme per più tempo e con la stessa guida tecnica, vengono fuori benefici enormi. In Italia è sempre difficile fare programmi a lunga scadenza, è più facile in altri Paesi. È una questione di mentalità".

RAMSEY - "Può inserirsi bene. Chiunque giochi da trequartista qui da noi quando davanti ci sono Dybala e Ronaldo possono trovare spazi con facilità. Poi ci sono giocatori che trovano spazi più o meno facilmente per caratteristiche individuali. Anche perché c'è la possibilità di diventare più bravi ad approfittare degli spazi che loro due aprono continuamente. Chiaro che Khedira per sue caratteristiche ha questa predisposizione, però poi ci sono anche giocatori come Rabiot che possono migliorare molto nel farlo".