CALCIOMERCATO MILAN REINA BEGOVIC / Il Milan cambia in porta. Il trasferimento di Pepe Reina all'Aston Villa è ormai a un passo, con lo spagnolo che si trasferirà in prestito secco, come vi abbiamo raccontato anche nella giornata di ieri.

Tanti nomi si sono fatti per il sostituto dello spagnolo, tra svincolati (Viviano) e secondi (Sportiello), ma il nome giusto sembra arrivare dallaCome riporta 'Sky Sport', infatti, il Milan sarebbe addirittura a un passo da Asmir. Si tratta di un portiere bosniaco classe '87, tornato alproprio a gennaio dopo il prestito al Qarabag. È un ex Chelsea, molto esperto, che quindi può portare affidabilità al reparto insieme ai fratelli