Roma, confermata l'anticipazione di CM.IT su Barisic. Ma Gerrard vuole blindarlo

CALCIOMERCATO ROMA BARISIC / Archiviata l'ultima brutta stagione, Borna Barisic si sta rilanciando ad alti livelli nei RangersGlasgowdi Steven Gerrard attirando inevitabilmente gli interessi del calciomercato. Anche dall'Italia, dove come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it oltre al Milan si è messa in ascolto anche la Roma, interessata alle prestazioni del laterale mancino 27enne. Un interesse confermato anche dal manager Gerrard, che in conferenza stampa ha annunciato: "Roma? È vero. C'è molto interesse attorno a Borna e c'è da molto tempo, anche quando il suo stato di forma non era come quello attuale - esordisce la leggenda del Liverpool -.

Stiamo parlando del miglior terzino sinistro croato e loro sono una squadra molto rispettata nel mondo. Ma sono molto vicino al suo agente, gli ho parlato nelle ultime settimane. Ci rendiamo conto del tipo di contratto che ora e quindi posso dire che ci sono dei contatti preliminari per rinnovare l'accordo perché siamo contenti del lavoro svolto fin qui. Non voglio spegnere definitivamente le voci di mercato, ma è un giocatore che voglio al 100%, di cui abbiamo bisogno e che non voglio assolutamente vederlo andar via". Clicca qui per restare aggiornato.

