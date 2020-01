FOOTBALL UNDER CALCIOMERCATO / Dai giovani talenti che si stanno mettendo in mostra in Inghilterra alle promesse più interessanti che emergono dal calcio italiano, il punto di Football Under per Calciomercato.it:

1. Il Chelsea, in virtù anche del blocco del mercato, sta lanciando tanti talenti interessanti: su tutti anche Reece James, esterno destro classe 99 propositivo, con la gamba e le accelerazioni per coprire l'intera fascia. L'esterno basso inglese, con 19 presenze complessive, 2 gol e 3 assist nel corso di questa stagione, ha anche buone qualità tecniche, viene dentro al campo per sviluppare l'azione.

2. Il Liverpool nel derby di Fa Cup contro l'Everton ha valorizzato i suoi giovani ed è riuscita a portare a casa il successo e la qualificazione al turno successivo. Larouci da qualche giorno ha compiuto diciannove anni, nella sfida contro i Toffies ha macinato tutta la fascia sinistra con grande intensità. L'algerino è una delle buone intuizioni del Liverpool riguardo allo scouting internazionale, è arrivato a luglio del 2017 dal Le Havre.

3. Curtis Jones è stato il protagonista assoluto della vittoria contro l'Everton, con un gol fantastico ha regalato la qualificazione al Liverpool. Jones il prossimo 30 gennaio compirà diciannove anni, è uno dei migliori talenti dell'academy del Liverpool, ha qualità tecniche, gioca con disinvoltura tra le linee, ha cambio di passo. È un centrocampista di grande qualità, può partire sia dalla trequarti o dalla corsia mancina vendendo dentro al campo e valorizzando il suo destro.

4. Nel trionfo di Roma Mazzarri ha dato spazio anche a Michel Ndary Adopo, centrocampista classe 2000 che all'Olimpico ha debuttato in serie A. Soltanto un minuto di gioco ma sicuramente un momento che Adopo non dimenticherà mai. Il centrocampista francese si è messo in mostra in questi anni nella Primavera granata, crescendo in maniera esponenziale nella gestione Coppitelli portando a casa anche la Supercoppa Primavera.

Centrocampista di grande struttura fisica, molto abile in fase d'interdizione e nel recupero palla, dotato anche di discreta qualità tecnica.

5. La Juventus sta lavorando ad uno scambio di giovani col Barcellona: Pereira per Alejandro Marques, attaccante classe 2000 del Barcellona B che vanta delle esperienze prima all'Espanyol e poi al Jabac. Se l'operazione dovesse andare in porto, Marques potrebbe essere una risorsa per la Primavera guidata da Lamberto Zauli.

6. Jean Claude Ntenda è un altro rinforzo in arrivo per la Juventus, esterno sinistro basso classe 2002 pronto per la Primavera bianconera. Ntenda è un talento cresciuto nel Nantes, ha gamba, capacità d'andare in accelerazione, si è messo in mostra nelle Nazionali giovanili francesi fino alle due presenze conquistate in Under 18 ad inizio settembre contro Senegal e Portogallo.

7. Andrea Silipo è un attaccante classe 2001, esterno offensivo che da destra viene dentro al campo valorizzando il piede mancino, non è riuscito a convincere l'allenatore della Primavera della Roma De Rossi a puntare su di lui. La settimana scorsa Silipo ha iniziato la sua avventura in serie D al Palermo e sono bastati venti minuti circa per infiammare il Barbera andando a segno nel 3-1 contro il Marsala.

8. Il Verona ha già ceduto Rrahmani al Napoli, sta trattando anche il trasferimento di Amrabat per l'estate, il club gialloblù cerca anche nuovi giovani profili per rimpiazzare i possibili partenti ed è sulle tracce di Youssef Maleh, centrocampista di origini marocchine che il Venezia ha pescato dal Ravenna e sta valorizzando in serie C. Giocatore dinamico classe 98, dalle buone qualità tecniche col contratto in scadenza nel 2021, una possibile intuizione di mercato da non sottovalutare.

9. Udogie è un terzino sinistro di gamba, di buone qualità tecniche, classe 2002, in forza al Verona che, dopo le ottime prestazioni in Primavera e al Mondiale Under 17, ha convinto Juric a dargli una chance, infatti, l'ha convocato per la gara contro la Spal.

10. Sette gol in tredici partite, è lo score di Nicola Rauti, attaccante classe 2000 nella Primavera del Torino che con le sue prestazioni ha convinto il Monza, primo in classifica con dieci punti di vantaggio sul Pontedera nel girone A, a puntare su di lui.