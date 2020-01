CALCIOMERCATO JUVENTUS PJACA BOLOGNA LAZIO EMRE CAN BAYERN / Oltre a Mario Mandzukic, la Juventus è pronta a sfoltire ancora la rosa. Il prossimo nome potrebbe essere quello di Marko Pjaca, attaccante croato falcidiato dagli infortuni dal suo arrivo in Italia. Ora l'ex Dinamo Zagabria è pronto a tornare in campo e le squadre che si sono fatte avanti per averlo ci sono. Come riporta 'Tuttosport', l'ultima è stata il Bologna di Mihajlovic, in cui Pjaca potrebbe giocare in tutti ruoli nei tre dietro la punta.

Altri club interessati sono ile il, dove però la concorrenza sarebbe ancora più agguerrita per il calciatore, così come lache ha chiesto informazioni.

Su Emre Can, invece, parliamo di big europee: PSG, United, Bayern e Borussia Dortmund, anche se nessuno ha presentato un'offerta con l'ipotesi scambio con Paredes congelata da Tuchel. La Juve vuole 30 milioni, con il Bayern Monaco che potrebbe giocare addirittura la carta Thiago Alcantara. Per Rugani, invece, la richiesta bianconera è di circa 25 milioni.