CALCIOMERCATO ROMA FONSECA / Paulo Fonseca, allenatore della Roma, nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della sfida con la Juventus, è tornato a parlare delle strategie di mercato portate avanti dalla dirigenza giallorosso in questa finestra invernale. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole: "Non mi piace il mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori pronti a entrare in squadra. Può essere un'opportunità per acquistare giocatori pensando al futuro, ci sono queste due possibilità.

Ma non è facile trovare giocatori pronti per entrare subito in squadra. Se ci sarà la possibilità di trovare un giocatore così saremo attenti. Sto parlando spesso con Petrachi su questa situazione, vediamo. Sempre con l'intenzione di migliorare la squadra, non vogliamo giocatori per fare numero".

Su Under: "Sta meglio fisicamente, tatticamente, non gioca perché Zaniolo sta facendo bene. Ma non stiamo pensando di cedere Under".

