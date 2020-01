p>CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / In attesa di sistemare gli ultimi dettagli e regalare Giroud a Conte, la dirigenza dell'è al lavoro per chiudere la questione: l'attaccante brasiliano classe 1996 è stato autore di un'annata incredibile con iled è tornato ad essere un giocatore dell'Inter a tutti gli effetti dopo la scadenza del prestito con il club rossonero, fissata al 31 dicembre dello scorso anno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Calciomercato Inter, Flamengo-Gabigol: si sblocca l'affare

Come riportato da 'La Gazzetta dello Sport' il giocatore è attualmente in vacanza in Brasile. La trattativa con il Flamengo però sembra essersi sbloccata: il club brasiliano è arrivato ad offrirgli 3,5 milioni di ingaggio a fronte di una richiesta di quattro. La distanza è dunque minima, c’è fiducia sulla chiusura imminente dell'affare che porterebbe nelle casse dell’Inter 18 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. Gabigol non è stato mai così vicino al ritorno al Flamengo.

