DIRETTA ROMA JUVENTUS FONSECA CONFERENZA / Dopo il brutto ko contro il Torino all'esordio nel 2020, la Roma ha un'altra occasione all'Olimpico per rialzarsi e trovare la prima vittoria del nuovo anno. L'impegno è di quelli probanti, contro la Juventus capolista che sfida a distanza l'Inter impegnata contro l'Atalanta, in lotta per un posto Champions proprio con i giallorossi. Una sfida delicatissima per un doppio obiettivo, quindi, che Paulo Fonseca sa di non poter sbagliare. Il tecnico portoghese ha preso la parola nel centro sportivo di Trigoria per la consueta conferenza stampa della vigilia: Calciomercato.it vi offre l'evento in tempo reale:

IL CAMBIAMENTO DI SARRI - "Non conosco bene il passato della Juve con gli altri allenatori, ma devo dire che Sarri è un grandissimo, uno dei migliori d'Europa con un'idea molto positiva di calcio, mi piace molto. Ha iniziato ora con la Juve, ma sta costruendo una squadra molto forte".

CRISTANTE E SPINAZZOLA - "Spinazzola non si è allenato con noi ad eccezione di oggi, ha un virus. Non è nella miglior condizione fisica per giocare dall'inizio. Cristante è pronto, sta bene anche se non è al meglio ma è convocabile. Difesa a tre? Vediamo domani, c'è una possibilità sempre ma vedremo. Kluivert tornerà ad allenarsi dalla prossima settimana".

IL MERCATO - "Non mi piace il mercato di gennaio, non è facile trovare giocatori pronti a entrare in squadra. Può essere un'opportunità per acquistare giocatori pensando al futuro, ci sono queste due possibilità. Ma non è facile trovare giocatori pronti per entrare subito in squadra. Se ci sarà la possibilità di trovare un giocatore così saremo attenti. Sto parlando spesso con Petrachi su questa situazione, vediamo. Sempre con l'intenzione di migliorare la squadra, non vogliamo giocatori per fare numero".

GLI ATTACCANTI - "Dobbiamo fare più gol, è vero, ma non sono preoccupato per il numero dei gol di Dzeko o di altri. Magari Zaniolo ha nelle corde più gol degli altri. Quando faccio l'analisi della squadra, è importante quando creiamo tante occasioni da gol, è questa la cosa fondamentale".

ROMA MAI VITTORIOSA CONTRO LE PRIME SETTE - "Abbiamo sempre giocato bene con le squadre migliori del campionato. È vero che abbiamo perso con l'Atalanta e il Parma, ma abbiamo sempre giocato con coraggio con le più forti.

Il problema non è contro questo tipo di squadre, sono più preoccupato quando giochiamo con Genoa e Torino rispetto a quando giochiamo con Inter, Juve e Napoli. Il problema è di mentalità e ambizione. Ho parlato con i giocatori del Torino, non è stata una questione di atteggiamento, ma dobbiamo volere di più. Dobbiamo capire se vogliamo stare nei primi posti vicino alla Juve e alle altre, non possiamo sbagliare contro queste squadre. È una questione di mentalità che dobbiamo cambiare".

LA ROMA GIOCHERÀ TANTO A GENNAIO - "Non sono preoccupato, la squadra ha risposto sempre bene quando abbiamo avuto tante partite. Gennaio è importante per noi, ma non è un problema".

INTER O JUVENTUS: CHI PREFERISCE? - "Sono due squadre totalmente diverse nel modo di giocare e pensare. Non preferisco nessuna, mi piacciono entrambe. Sono due squadre con idee molto forti dei loro allenatori. L'idea di Conte è molto marcata, così anche quella di Sarri, sono due forme diverse di giocare. Mi piacciono".

POCA CATTIVERIA SOTTO PORTA - "È anche una questione di mentalità. Ci manca aggressività, stiamo lavorando per migliorare in questo aspetto. I giocatori si sono allenati bene in questa settimana, ma anche nelle altre settimane però col Torino abbiamo perso. Giocare con la Juve non è una partita normale, è una partita speciale ma dobbiamo capire che non possiamo sbagliare. Ci vuole concentrazione totale, ma i giocatori sono molto motivati. Sono più preoccupato quando giochiamo con il Torino, contro la Juve i giocatori sono motivati".

UNDER PUÒ PARTIRE? - "Non stiamo pensando a queste situazioni per Under. Sta meglio fisicamente, tatticamente, non gioca perché Zaniolo sta facendo bene. Ma non stiamo pensando di cedere Under".

IL GIOCO DI SARRI - "Quando un allenatore ha intenzione di far giocare bene la squadra. Io non ho dubbi che a Sarri piaccia fare un buon calcio e credo che sia l'intenzione della Juve. Ma dobbiamo capire che Sarri è arrivato in questa stagione e sta cambiando il modo di giocare della Juve. Non so se avete fatto questo pensiero. Le squadre più forti sono quelle che tengono l'allenatore per anni, Lazio e Atalanta non hanno cambiato. Cambiare non è mai facile, penso che il lavoro di Sarri sia all'inizio, ha cambiato molto il modo di giocare della Juve, ma gli piace giocare bene".

FONSECA ALLA JUVE IN FUTURO? - "Non penso al futuro, ma al presente. Mi piace molto essere l'allenatore della Roma e non penso a nient'altro. Tutti hanno detto che questo è l'anno zero della Roma, stiamo lavorando per tornare la Roma più forte. In poco tempo si sta creando la condizione perché la Roma in futuro possa lottare con la Juve e l'Inter. Io credo che succederà in poco tempo".