CALCIOMERCATO BARCELLONA VALVERDE INTER VIDAL / La posizione di Ernesto Valverde sulla panchina del Barcellona è tornata ad essere in bilico dopo la sconfitta rimediata nella semifinale di Supercoppa spagnola contro l'Atletico Madrid. La dirigenza blaugrana è preoccupata dagli ultimi risultati ottenuti ma secondo quanto riportato dal quotidiano iberico 'Sport', al momento sembra prevalere la scelta di proseguire con il tecnico fino a giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Barcellona, dalla Spagna: scelto il futuro di Valverde.

Valverde rimarrà sulla panchina del Barcellona almeno fino a giugno: sarebbe così scongiurata l'ipotesi di un clamoroso scambio con l'ex Xavi, sondato nelle ultime ore. La sensazione però è che il matrimonio sia giunto al capolinea e che l'ex centrocampista blaugrana raccolga l'eredità a partire dalla prossima estate. Una situaizone che è constatemente monitorata dalla dirigenza dell'Inter: un'eventuale permanenza di Valverde potrebbe sbloccare l'affare Vidal. Il rapporto tra i due non è dei migliori, il centrocampista cileno non è contento del minutaggio concesso dal proprio tecnico e starebbe spingendo per lasciare la Spagna e riabbracciare Conte in Italia. Un eventuale addio anticipato di Valverde avrebbe messo la parola fine ai sogni dell'Inter, ora le cose potrebbero cambiare.

