CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS FIORENTINA CHIESA / Il primo round se lo è aggiudicato Paratici con Dejan Kulusevski ma Inter e Juventus sono pronte ad infiammare il calciomercato con nuove sfide in vista dell'estate. Diversi i nomi contesi dalle due squadre rivali, a partire da Federico Chiesa: il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ieri ha aperto ad un trasferimento del proprio gioello e ora Inter e Juventus sono pronte all'assalto decisivo. Ma non solo perché nel mirino c'è anche Sandro Tonali, centrocampista classe 2000 del Brescia.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

LEGGI ANCHE >>>> Calciomercato Inter, ULTIME CM.IT: retroscena Icardi-Milan, i perché dello stop

Calciomercato Juventus e Inter, da Chiesa a Tonali: è sempre Derby d'Italia

Come riportato da 'Tuttosport', dopo il muro contro muro della scorsa estate, Commisso e l'intero mondo Fiorentina si sono rassegnati all'idea di dover perdere il proprio talento in estate.

Qualche mese fasi era promesso alla, il cambio dirigenziale però ha frenato tutto:non ha smesso di seguirlo ma negli ultimi mesi l'si sono inseriti nella trattativa. La Fiorentina preferirebbe cedere Chiesa ai nerazzurri ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore. L'operazione si aggira tra i 60 e i 70 milioni di euro. Apiace tanto anche Gaetano sul quale è forte anche l'interesse del Paris Saint Germain, ma per il centrocampo il desiderio numero è uno Sandro, talento classe 2000 del. L'Inter mercoledì ha incontrato l'avvocato Beppe Bozzo e Roberto La Florio, agente di Tonali. Un incontro esplorativo per confermare l'interesse e arrivare al talento diin estate ma bisognerà fare i conti con la solita Juventus.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juve, assalto a Donnarumma: la proposta

Calciomercato Inter, affare Vidal: la conferma di Marotta