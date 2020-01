CALCIOMERCATO MILAN DUNCAN / Nuovo nome per il centrocampo del Milan. Secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport' la dirigenza rossonera, dopo aver definito l'arrivo di Simon Kjaer dall'Atalanta, è alla ricerca di un rinforzo per la mediana di Pioli. Qualora vada in porto lo scambio con l'Inter tra Politano e Kessié, Boban e Maldini intensificherebbero i contatti per Alfred Duncan.

Calciomercato Milan, nuova idea per il centrocampo: occhi in Serie A

Il centrocampista ghanese del Sassuolo, cresciuto nel settore giovanile nerazzurro, è seguito con particolare attenzione anche dalla Fiorentina. La dirigenza neroverde lo valuta non meno di 20 milioni: per caratteristiche è il sostituto ideale di Kessie. Ma per rivoluzionare la squadra bisogna prima cedere: il Flamengo, interessato al prestito di Paquetà, non verrà accontentato. Servono 30 milioni anche per Piatek: il Tottenham si è unito alle pretendenti, West Ham, Aston Villa e Bayer Leverkusen.

