CALCIOMERCATO MILAN REINA / Pepe Reina è sempre più vicino all'Aston Villa. L'indiscrezione lanciata da Calciomercato.it ha trovato diverse conferme nelle ore scorse (con la presenza di Manuel Garcia Quilon a Casa Milan a confermare la trattativa) e in queste ore, in Inghilterra, danno l'affare praticamente per fatto.

John Percy, giornalista del 'Daily Telegraph', ha annunciato sui suoi profili social: "L'Aston Villa sta chiudendo l'acquisto di Pepe Reina, che arriverà in prestito fino al termine della stagione. Le visite mediche avranno luogo all'inizio della prossima settimana". Il Milan, nei giorni scorsi, aveva sospeso il trasferimento dello spagnolo in attesa di trovare un sostituto di livello per il ruolo di secondo. In queste ore, a quanto pare, i rossoneri si sono convinti a lasciar andare l'ex Napoli, che è in cerca di un'avventura che gli garantisca un posto da titolare e l'ha trovata a