Milan, effetto Ibra: Leao scala le gerarchie

MILAN IBRA PIOLI LEAO CAGLIARI / Zlatan Ibrahimovic è pronto a cambiare il Milan. Stefano Pioli a partire dal match contro il Cagliari di domani plasmerà la squadra attorno al campione svedese, che dovrebbe partire per la prima volta dall'inizio. Non sarà l'unica novità del pomeriggio di sabato per i rossoneri che dopo aver giocato sempre con il 4-3-3 sono pronti a cambiare modulo, passando alle due punte. Pioli vuole far rendere al meglio Ibrahimovic, che avrà al suo fianco Leao.

LEGGI ANCHE >> Cagliari-Milan, Pioli: "Parlo con Ibra per un motivo". Poi 'invito' a Suso

Il portoghese potrebbe essere il primo a 'giovare della cura' dello svedese: già contro la Samp si è visto un 'nuovo' Leao, che vuole sfruttare al massimo la presenza dell'ex Galaxy e domani è chiamato a confermare ciò che di buono ha fatto vedere. Ibra sembra averlo preso sotto la sua ala protettiva e dopo tante panchine tornerà a giocare dal primo minuto con un modulo che dovrebbe essergli più congeniale.

Milan, scendono Suso e Piatek

Non ci sarà, invece, Suso che dopo le tante critiche dovrebbe accomodarsi in panchina.

Esterno destro nel 4-4-2 sarà il connazionale Castillejo, sempre più convinto a rimanere al Milan . Resiste ancora, altro calciatore che dovrebbe crescere grazie a Zlatan Ibrahimovic. A guardare la partita oltre al numero 8 sarà, ritenuto meno compatibile al fianco dello svedese. Il polacco, che continua a piacere in Inghilterra, è intenzionato a giocarsi le sue carte fino all'ultimo.

LEGGI ANCHE >> Milan, retroscena Foyth per Piatek al Tottenham: le ultime di CM.IT

Tutto confermato dietro con Donnarumma che coprirà le spalle alla linea a quattro formata da Calabria, Musacchio, Romagnoli e Theo Hernandez. I due mediani, infine, saranno Bennacer e Kessie, pronto a riprendersi una maglia al posto di Krunic.

Ecco la probabile formazione che affronterà il Cagliari: (4-4-2) Donnarumma; Calabria; Musacchio; Romagnoli; Theo; Castillejo; Kessie; Bennacer; Calhanoglu; Ibrahimovic, Leao

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, ESCLUSIVO: nome nuovo in attacco, c'è anche la Roma

Milan, Viviano per il post Reina: le ULTIME di CM.IT