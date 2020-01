Benevento, Inzaghi sui social: "Vi presento il nostro colpo: Totti!"

CALCIOMERCATO BENEVENTO TOTTI / Ben 46 punti in 19 giornate e primato con 12 lunghezze di vantaggio sul Pordenone: il cammino del Benevento in questa Serie B è straordinario e i tifosi sanniti sognano un imminente ritorno in Serie A. Merito di questa grande cavalcata è di Filippo Inzaghi, che oggi ha incontrato l'amico di vecchia data Francesco Totti, il quale gli ha fatto visita sul campo d'allenamento. Risate, ricordi e una battuta che SuperPippo ha pubblicato sulle sue pagine social, giocando col calciomercato in corso in queste settimane: "Dopo un’estenuante trattativa siamo riusciti a concludere! Vi presento il nuovo trequartista del Benevento Calcio", ha scritto l'ex attaccante, mostrando la sua foto con Totti.

"È sempre bello rivederti Francesco, quante belle emozioni assieme", ha poi aggiunto l'allenatore del Benevento, che avrà senza dubbio discusso insieme all'ex giallorosso della sua nuova carriera da talent scout.

