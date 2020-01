Calciomercato Barcellona, decisione presa: addio Valverde

CALCIOMERCATO BARCELLONA VALVERDE / Il Barcellona ha deciso: Valverde non sarà più il tecnico degli azulgrana.

La questione è soltanto di tempo: quando si consumerà il divorzio? Secondo 'AS', l'exdovrebbe mantenere il posto fino al termine della stagione, visto che il prescelto per sostituirlo,, non avrebbe intenzione di subentrare in questi mesi e vorrebbe partire con un nuovo progetto da zero in estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Barcellona, Valverde trema | Incontro con il grande ex

Calciomercato Barcellona, Messi spinge per Xavi come nuovo tecnico

L'ex centrocampista, ora alla guida dell'Al Sadd, ha incontrato oggi alcuni dirigenti catalani confrontandosi con loro per i piani futuri: erano presenti Oscar Grau ed Eric Abidal, e il summit di Doha è stato confermato dalla società, seppur definito come già previsto ed informale. Una soluzione, quella dell'arrivo di Xavi, fortemente sostenuta da Leo Messi, grande amico e enorme sostenitore dell'ex compagno. L'unica certezza di queste ore, in ogni caso, è che nella stagione 20/21 Valverde, al Camp Nou, non ci sarà.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, ESCLUSIVO: Callejon ‘blindato’ a gennaio. Futuro tra rinnovo e Spagna

Calciomercato Inter, rinnovo Bastoni: le ultime di CM.IT