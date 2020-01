CALCIOMERCATO BOLOGNA DOMINGUEZ / Attraverso un comunicato ufficiale pubblicato sul proprio sito ufficiale, il Bologna ha comunicato l'arrivo in rossoblu di Nicolás Dominguez, rientrato dal prestito al Velez Sarsfield.

Un rinforzo importante per la mediana di.

Ecco il comunicato: "Il Bologna Fc 1909 comunica che Nicolas Martin Dominguez è rientrato dal prestito al Velez Sarsfield. Colonna del Velez Sarsfield nelle ultime due stagioni e da settembre anche in Nazionale in pianta stabile, Dominguez è un centrocampista di ottima tecnica, con buona capacità di inserimento offensivo e di lettura del gioco, costantemente in movimento, intenso come pochi, in grado di catturare ogni pallone vagante in mezzo al campo".

