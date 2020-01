JUVENTUS RAMSEY / Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' per parlare delle ambizioni della squadra bianconera, attesa dalla sfida all'Olimpico in programma domenica sera contro la Roma di Paulo Fonseca. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Ecco le sue parole: "La Champions è un trofeo che vogliamo conquistare, ma prima di tutto dobbiamo lavorare sodo per vincere il campionato. Vincere la Serie A ti dà la forza per affrontare delle competizioni così importanti ed entrare in Champions League.

Quello che vogliamo è provare a vincere qualcosa: fortunatamente abbiamo dei giocatori incredibili in squadra e siamo pronti ad aiutarci a vicenda".

LEGGI ANCHE >>>> Juventus, allarme rientrato | Sospiro di sollievo Sarri

Su Cristiano Ronaldo: "I record parlano per lui: è incredibile, un giocatore fantastico. Giocare nella sua stessa squadra per me è un onore e un motivo d'orgoglio. Far parte della Juventus, in generale, è eccezionale".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Juventus, il punto sugli infortunati di Fonseca

Calciomercato Juve, assalto a Donnarumma: la proposta