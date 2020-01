CALCIOMERCATO MILAN ROMA BARCO / Complice una prima parte di stagione a dir poco deludente, il Milan è senza dubbio una delle società più attive sul calciomercato. Alle prese sul fronte uscite con la trattativa per il passaggio di Pepe Reina all'Aston Villa e con la cessione di Piatek (il Tottenham è in pressing), la dirigenza rossonera non perde di vista il mercato in entrata. Oltre al reperimento di un difensore e di un altro attaccante centrale in caso di partenza del polacco, Boban, Maldini e Massara stanno valutando anche alcuni profili per gli esterni d'attacco. Resta in peidi, ad esempio, la pista che conduce a Matteo Politano dell'Inter, mentre anche oggi si è toranto a parlare di un possibile scambio con la Roma tra Suso e Under, ma i profili seguiti sono molti.

Calciomercato Roma, c'è anche il Milan su Barco

Tra questi, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, c'è anche quello di Ezequiel Barco. Un intermediario del club rossonero ha di recente chiesto informazioni sul calciatore dell'Atlanta United. La franchigia statunitense, come è noto, non esclude a priori una cessione del ventenne argentino, al punto che ha già stabilito il prezzo del calciatore. Giunto negli Stati Uniti nel gennaio del 2018, l'ala argentina era già stato seguito dagli scout milanisti ai tempi dell'Independiente. Monitorato anche da Arsenal, Inter, Manchester United e Sporting, in vista della prossima estate Barco piace anche alla Roma, che anche di recente tramite un intermediario ha confermato il monitoraggio intrapreso nei mesi scorsi, ma non può inserire in rosa giocatori extracomunitari a gennaio.