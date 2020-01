CALCIOMERCATO PSG GUARDIOLA XAVI MANCHESTER CITY BARCELLONA / Il Psg, dopo un avvio non proprio semplice, sta prendendo il largo come al solito in campionato. Icardi trascina i francesi, ma il futuro di Tuchel rimane decisamente in bilico. Confermarsi campione in carica non gli basterà per meritarsi la permanenza sulla panchina dei parigini, le opzioni per la prossima annata sono già al vaglio della dirigenza.

LEGGI ANCHE >>> Psg, numeri da urlo per Icardi

Calciomercato Psg, sogno Guardiola in coppia con Xavi

Secondo i colleghi francesi di 'Le10Sport', il sogno sarebbe addirittura Pep Guardiola.

Anche il catalano non è affatto certo di proseguire con ile per la prossima stagione sarebbe una ipotesi suggestiva. In realtà, il Psg pensa a un vero e proprio tandem, con un nome d'eccezione:, per ricostruire in panchina un asse che ha fatto le fortune del. In questo senso, pronto a partire il duello con i catalani, che invece pensano all'ex bandiera per la propria panchina.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Barcellona, Valverde trema: ipotesi Xavi

Calciomercato Juventus, svolta Guardiola