LAZIO NAPOLI CONVOCATI GATTUSO MERET / Il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro la Lazio. Assenze numerose ed importanti per gli azzurri: oltre a quelle annunciate di Koulibaly, Maksimovic, Ghoulam e Mertens, mancherà anche il portiere Meret, che non si è allenato negli ultimi giorni. Out anche Younes alle prese con la febbre.

Ecco l'elenco dei convocati: Allan, Callejon, Daniele, Di Lorenzo, Elmas, Fabian, Gaetano, Hysaj, Insigne, Karnezis, Llorente, Lozano, Luperto, Manolas, Mario Rui, Milik, Ospina, Tonelli, Zielinski.

