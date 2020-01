CALCIOMERCATO ROMA MILAN SCAMACCA / Non solo il Benfica su Gianluca Scamacca.

Nelle ultime ore si è infatti parlato anche disull'attaccante di proprietà delattualmente in Serie B all'. Intervistato da ' SerieBnews.com ', l'agente del talento classe 1999 Paoloha fatto chiarezza sul futuro del suo assistito. CLICCA QUI PER LEGGERE L'INTERVISTA SU SERIEBNEWS