Calciomercato Juventus, pericolo Milinkovic-Savic | Contatti avviati

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC REAL / Nelle ultime sessioni di calciomercato il nome di Sergej Milinkovic-Savic è stato accostato praticamente a tutti i top club italiani ed europei. Ma la Lazio ha sempre fatto muro intorno al centrocampista serbo classe 1995, con il presidente Lotito che ha annunciato di aver rifiutato persino un'offerta da 110 milioni di euro, affermando che l'ex Genk valga più di Pogba. Con la squadra di Inzaghi in corsa per un piazzamento in Champions se non addirittura per lo scudetto, va categoricamente esclusa la sua cessione a gennaio, ma in estate le cose potrebbero cambiare.

Lazio, assalto del Real Madrid a Milinkovic-Savic

In prima fila nella corsa a Milinkovic-Savic, tuttavia, ci sarebbe il Real Madrid. Il patron Florentino Perez è un grande estimatore del Nazionale serbo e, secondo quanto riportato dal portale 'Footmercato', nelle scorse settimane sarebbero già stati avviati i contatti con l'entourage del giocatore che adesso si sono fatti più intensi. Da parte del giocatore ci sarebbe la volontà di vestire la maglia delle 'Merengues', ma non è detto che la Lazio lo lasci partire. Forte di un contratto in essere fino al 2023, ci vorrà una mega offerta per convincere i capitolini a cedere il loro gioiello.

