Inter, triangolo nella Liga: un acquisto e una cessione

CALCIOMERCATO INTER VIDAL BORJA VALERO - In casa Inter si scalda l'asse di calciomercato con la Liga spagnola. Non è un mistero che i nerazzurri stiano corteggiando Arturo Vidal, per il quale è pronto un rilancio dopo l'eliminazione del Barcellona nella semifinale di Supercoppa di Spagna che potrebbe avere ripercussioni anche alla guida tecnica dei blaugrana.

, che ha sempre fatto muro sul mediano cileno, non è più così saldo sulla panchina ed un eventuale esonero potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro dell'ex mediano della

Calciomercato Inter, con Vidal parte Borja Valero

Oltre a Vidal, l'Inter continua a lavorare anche su Eriksen per gennaio. Qualora dovesse andare in porto almeno una delle due trattative, il maggiore indiziato a lasciare Appiano Gentile sarebbe Borja Valero. L'esperto centrocampista spagnolo è in scadenza di contratto a giugno, ma potrebbe anticipare l'addio a gennaio: secondo il portale iberico 'El Gol Digital', il Villarreal sarebbe pronto a tornare alla carica per riaverlo in squadra sette anni e mezzo dopo la sua cessione dopo aver fallito l'assalto la scorsa estate.

