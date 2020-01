CALCIOMERCATO MILAN POLITANO KESSIE PIATEK / Da Politano a Kessie fino a Piatek, alla vigilia della sfida col Cagliari Stefano Pioli non si è esposto sui temi caldi del calciomercato Milan. Sulla possibile partenza del polacco destinazione Premier: "Sposterei le lancette al 31 gennaio ma non posso, siamo concentrati solo sulla partita di domani. Piatek domani è convocato". Capitolo Kessie: "Se lui è fuori dal progetto? Chi non gioca non vuol dire che è fuori dai nostri piani".

E sul possibile scambio condell': "Non faccio nomi di chi non gioca nel". Il tecnico rossonero si è solo esposto sull'arrivo di un difensore: "Deve arrivare!". A tal proposito, è stato offerto Boateng del Bayern (no del club)

