Calciomercato Inter: Conte tra Vidal, Eriksen e... Ibrahimovic!

CALCIOMERCATO INTER CONTE - Nel corso della conferenza stampa della vigilia del derby lombardo contro l'Atalanta, Antonio Conte è stato chiamato a rispondere anche a domande di calciomercato: "Chi più funzionale adesso tra Vidal e Eriksen? Di mercato non parlo. Non parlerò di altri giocatori perché non è giusto. Non voglio essere scortese, ma ve l'ho detto di mercato parlerà solo il club, non il sottoscritto - ha chiarato il tecnico dell'Inter - Il mese di mercato è sempre un po' particolare ma bisogna essere intelligenti e capire che ci possono essere tante voci che si rincorrono e bisogna darle il giusto peso.

Per noi allenatori è difficile perché a volte escono notizie non vere e preparare una partita diventa complicato".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Eriksen subito: le ultime di CM.IT

Calciomercato, retroscena Conte: "Provai a convincere Ibrahimovic"

In attesa del primo colpo di mercato dell'Inter, sull'altra sponda dei Navigli ci si è già mossi con l'arrivo a costo zero di Zlatan Ibrahimovic, che ha già fatto il suo secondo esordio con il Milan: "Colgo l'occasione per dare il bentornato ad un grande campione come Ibra - prosegue Conte prima di svelare un retroscena sullo svedese - Ho provato anche a convincerlo a venire al Chelsea, ma non se l'è sentita. E' una persona che stimo tantissimo, che può dare tanto a livello di personalità. E' forte e viene da un'infanzia in cui nessuno gli ha regalato nulla. Potrà dare tanto al Milan e responsabilizzare tutto l'ambiente".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, affare Young: parla Solskjaer