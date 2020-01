Calciomercato Milan, prosegue la trattativa per Reina all'Aston Villa. Ultime CM.IT

CALCIOMERCATO MILAN REINA / Prosegue la trattativa tra l'entourage di Pepe Reina e il Milan per il trasferimento dello spagnolo all'Aston Villa.

Dopo la lunga riunione di ieri, oggi l'agente Manuel Garciaproseguirà i contatti con la società rossonera, che è restia a lasciar partire lo spagnolo prima di aver trovato un adeguato sostituto. Reina, da parte sua, spinge per la partenza (vuole chiudere la carriera da titolare) e non ha chiesto i rossoneri alcuna buonuscita: a Birmingham lo attende un contratto di sei mesi con rinnovo automatico per un altro anno a salvezza raggiunta.