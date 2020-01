CALCIOMERCATO INTER YOUNG SOLSKJAER / Caccia ad un nuovo terzino per l'Inter che punta dritto su Ashley Young, esperto esterno di proprietà del Manchester United a scadenza a fine anno. Operazione low cost che potrebbe quindi consentire a Conte di avere ben presto la pedina desiderata.

Nonostante un contratto a sei mesi dalla conclusione non sarà comunque così semplice strappare il britannico dalle grinfie diche in conferenza stampa oggi ha fatto muro. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Juventus, svolta Chiesa: Commisso apre ufficialmente alla cessione

Calciomercato Inter, Solskjaer fa muro su Young

L'allenatore del Manchester United oggi in conferenza stampa, ha risposto anche alle domande su Ashley Young: "È un nostro giocatore ed è il nostro capitano. Ci sono un sacco di speculazioni, dobbiamo saperle gestire. Ormai ci siano abituati in questo club. Ashley è stato sempre concentrato e molto professionale e non credo che cambierà. Addio in estate? Ne parleremo insieme. Al momento, non abbiamo tanti giocatori in forma e quindi dovremo fare affidamento su chi c'è. Ashley è stato molto importante per questo club finora. In questa stagione è stato un ottimo capitano. Vediamo dove saremo a giugno e vedremo anche dove saremo a febbraio".

