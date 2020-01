Fiorentina, Commisso fa il punto sul centrocampo | Da Tonali a Castrovilli

p>FIORENTINA COMMISSO TONALI CASTROVILLI/ Intervistato ai microfoni di 'Lady Radio', Rocco, presidente della Fiorentina, ha parlato anche di calciomercato e del centrocampo della squadra viola, in particolare del gioiello di questa stagione ora sotto la guida tecnica di Beppe, Gaetano: "Ha un contratto lungo con questa società, durante questi mesi abbiamo fatto diverse cose buone come i rinnovi dei termini di diversi elementi della squadra". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato di Serie A---> clicca qui!

Commisso ha anche parlato di un obiettivo della Viola, già dall'ultima estate, Sandro Tonali: "Appena sono usciti i rumors che lo stavamo cercando, il prezzo è schizzato alle stelle".