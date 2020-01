CALCIOMERCATO JUVENTUS LIONE AOUAR DEMBELE / La Juventus continua a tenere gli occhi ben puntati sui migliori giovani in giro per l'Europa. Dopo l'arrivo del giovane Ntenda i bianconeri continuano ad osservare ciò che accade in Francia. Come sottolineato dall'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport' tra Champions e mercato i piemontesi hanno un occhio di riguardo per le vicende di casa Lione.

Una presenza quasi fissa quella degli osservatori che monitorano le prestazioni della truppa di Rudi Garcia, non solo in ottica doppio confronto. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Juventus, osservatori a Lione per Aouar e Dembele

Gli osservatori della Juventus erano presenti anche mercoledì sera per la sfida Lione-Brest di coppa di Francia con l'intento di visionare un paio di nomi interessanti: Houssem Aouar e Moussa Dembele. Per quanto riguarda il giovane centrocampista è sfida lanciata al Manchester City di Pep Guardiola con una base d'asta che potrebbe aggirarsi sui 50 milioni, cifra rifiutata in estate dai francesi. Dembele dal canto suo non è da meno e a suon di gol ha attirato l'attenzione anche di Chelsea e Manchester United.

