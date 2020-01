CALCIOMERCATO JUVENTUS DYBALA RINNOVO CONTRATTO - Ha passato un'estate movimentata, tra moltissime voci di mercato. Alla fine, è rimasto alla Juventus, conquistando la fiducia del nuovo allenatore, Maurizio Sarri, per la gioia dei tifosi. Stiamo parlando di Paulo Dybala, 26enne fantasista di Laguna Larga, arrivato a Torino nell'estate del 2015 per 40 milioni di euro dal Palermo dell'allora presidente Maurizio Zamparini. La 'Joya' è stato accostato per diverse settimane al Manchester United, al Tottenham e al Paris Saint-Germain, ma nessuna di queste voci si è concretizzata. Nel corso di questa stagione, ha collezionato ventitre presenze tra campionato, Champions League e Supercoppa Italiana andando in gol nove volte e fornendo sei assist. Un ruolino di marcia di ottimo livello e il tridente con Cristiano Ronaldo e Gonzalo Higuainsembra davvero funzionare.

E, adesso, si prepara al prolungamento di contratto: QUI tutti gli ultimi aggiornamenti.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, Paratici alla Roma: spunta il retroscena

LEGGI ANCHE>>>Juventus, Premier League scatenata | Super offerta per la cessione

Calciomercato Juventus, contatti per il rinnovo di Dybala: cifre da capogiro

Il contratto in essere di Dybala con la Juventus è in scadenza il 30 giugno del 2022, ma la società presieduta da Andrea Agnelli sembra avere tutta l'intenzione di non lasciarsi sfuggire il proprio numero 10. Secondo 'Goal', nelle prossime settimane sono previsti contatti con l'entourage del calciatore per discutere del prolungamento, con conseguente adeguamento dell'ingaggio. Attualmente, il prodotto del vivaio dell'Instituto de Cordoba guadagna 7 milioni di euro a stagione, l'offerta dovrebbe arrivare a 10 milioni per i prossimi quattro anni. Dopo i rinnovi di Bonucci e Cuadrado, e quello vicino di Szczesny, il Chief Football Officer, Fabio Paratici, si prepara a blindare Dybala.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, arriva la svolta per Dybala!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, addio in difesa: doppia pista