DIRETTA TORINO BOLOGNA - Il Torino riceve il Bologna in una gara valida per l'ultima giornata del girone di andata in Serie A.

Da un lato i granata divogliono proseguire lo splendido avvio del 2020 che li ha visti battere la Roma in trasferta ed eliminare il Genoa ai rigori in Coppa Italia; dall'altro i rossoblu dicercano il colpaccio per scavalcare in classifica Belotti e compagni, avvicinandosi alla zona Europa League. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO – Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Meité, Ola Aina; Berenguer, Verdi; Belotti.

BOLOGNA – Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Mbaye; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

CLASSIFICA:

Inter* 46 punti; Juventus 45; Lazio 42; Roma e Atalanta* 35; Cagliari* 29; Parma e Milan* 25; Torino, Udinese* e Napoli* 24; Bologna 23; Verona** 22; Sassuolo* 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in più

** una partita in meno