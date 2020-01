Calciomercato Milan, arriva la rivoluzione: quasi tutti in vendita

CALCIOMERCATO MILAN CESSIONI PIATEK BORINI REINA CALDARA / Ampia rivoluzione in casa Milan che come sostenuto dal 'Corriere della Sera' si appresta a mettere in vendita quasi tutta la rosa a disposizione di Pioli. Il cambiamento che Boban voleva avviare già in estate ha infatti preso corpo appena con sei mesi di ritardo con buona pace di Elliot che voleva evitare minusvalenze. Le cose però ora sono cambiate con questa prima metà di stagione che ha messo in evidenza tutti i difetti di una squadra mal costruita ed incapace di soddisfare le aspettative della vigilia. Tutte le notizie di calciomercato e non solo: clicca qui per restare aggiornato.

Il posto fisso di fatto nel Milan non esiste più se non per pochi elementi come Ibrahimovic, Donnarumma, Leao, Theo Hernandez, Bennacer e Romagnoli.

Gli altri calciatori della rosa di fatto sono tutti in vendita a cominciare dache dopo un anno e mezzo di totale inutilizzo si appresta a tornare all'Atalanta con la formula del prestito gratuito di 18 mesi con diritto di riscatto a 15 milioni. Ancora in difesa, acquistato ma con uno stipendio di 3 milioni di euro, spinge per trasferirsi all’Aston Villa, mentre in attacco tanto ruota intorno all'addio di Piatek (piace al Tottenham di Mourinho) compreso un eventuale arrivo a titolo definirivo di Politano. Bocciata per ora dall’ad Gazidis l’idea di coinvolgerenella trattativa mentresaluta in direzione Verona.

