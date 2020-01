DIRETTA FIORENTINA SPAL - La Fiorentina ospita la Spal in una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A. Reduce dal pareggio di Bologna al suo esordio sulla panchina viola, Iachini vuole centrare il primo successo davanti ai propri tifosi per risollevare il morale della squadra e migliorare una classifica deficitaria.

Maè pronto a vendere cara la pelle: c'è bisogno di una vittoria per abbandonare l'ultimo posto in graduatoria. Calciomercato.it vi offre il match del 'Franchi' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FIORENTINA – Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Boateng.

SPAL – Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; Strefezza, Murgia, Missiroli, Igor; Valoti; Di Francesco, Petagna.

CLASSIFICA:

Inter* 46 punti; Juventus 45; Lazio 42; Roma e Atalanta* 35; Cagliari* 29; Parma e Milan* 25; Torino, Udinese* e Napoli* 24; Bologna 23; Verona** 22; Sassuolo* 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in più