CALCIOMERCATO NAPOLI AMRABAT / Dopo Rrahmani, per la prossima stagione il Napoli vuole prendere dal Verona anche Sofyan Amrabat per il quale esiste già un accordo con la società di Setti per poco più di 20 milioni di euro,35 circa in tutto compreso il difensore kosovaro. Secondo le informazioni raccolte da Calciomercato.it, però, il calciatore e il suo entourage non sono granché entusiasti della 'soluzione' azzurra sia per questioni contrattuali che di ambizione sportiva. Ecco spiegate le difficoltà nel raggiungere un'intesa, che comunque è ancora decisamente possibile: il classe '96, preso dagli scaligeri l'estate scorsa dal Club Brugge in prestito con diritto di riscatto fissato a 3,5 milioni di euro, vuole un contratto di quattro anni o eventualmente di cinque con tuttavia l'aggiunta di una clausola risolutiva (sui 50 milioni) che gli consentirebbe una via d'uscita nel caso in futuro piombasse su di lui qualche top club.

La società di De Laurentiis, invece, punta a blindarlo con un quinquennale da circa 1,75 milioni di euro a stagione senza clausola.

Al calciatore, corteggiato anche dall'(i rapporti tra il suo agente e il Dssono ottimi e i contatti costanti...) e a chi lo rappresenta è stato lanciato un: accordo entro domenica, oppure il Napoli sposterà il mirino su un altro giocatore.

Se non dovesse andare in porto Amrabat, il Ds Giuntoli potrebbe accelerare per Kumbulla, altro pezzo pregiato della squadra di Juric. Anche sul difensore italo-albanese classe 2000 c'è l'Inter, oltre che il Manchester United: Marotta è al lavoro per bloccarlo adesso in ottica estate, utilizzando magari Dimarco come sorta di 'acconto'.

Ciro TroiseeRaffaele Amato

