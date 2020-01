DIRETTA UDINESE SASSUOLO - L'Udinese affronta il Sassuolo nel lunch match valido per la 19esima giornata del campionato di Serie A, ultimo turno del girone d'andata.

I friulani divanno a caccia del terzo successo consecutivo dopo quelli contro Cagliari e Lecce per allontanarsi ancora di più dalla zona retrocessione, mentre gli emiliani divogliono interrompere la striscia di due sconfitte di fila e trovare una vittoria che significherebbe sorpasso in classifica proprio sui bianconeri. Calciomercato.it vi offre il match della 'Dacia Arena' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna. Allenatore: Gotti

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Rogerio; Magnanelli, Obiang; Djuricic, Traore, Boga; Caputo. Allenatore: De Zerbi

CLASSIFICA:

Inter* 46 punti; Juventus 45; Lazio 42; Roma e Atalanta* 35; Cagliari* 29; Parma e Milan* 25; Torino e Napoli* 24; Bologna 23; Verona** 22; Udinese 21; Sassuolo 19; Fiorentina 18; Sampdoria 16; Lecce 15; Brescia e Genoa 14; Spal 12.

* una partita in più

** una partita in meno