CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA PIATEK / Il Milan può perdere Piatek ma non solo. I risultati ampiamente deludenti impongono rflessiomi importanti alla società, che non esclude una nuova rivoluzione la prossima estate.

Così, se nel calciomercato di gennaio si profila l'addio del bomber polacco, in estate potrebbe toccare a Gigio clicca qui per restare aggiornato.

Calciomercato Milan, rinnovo lontano per Donnarumma: le ultime

Nella trattativa per il rinnovo del contratto di Donnarumma e Bonaventura col Milan, riporta il 'Corriere dello Sport', la fumata è grigia tendente al nero. Mino Raiola, agente di entrambi, avrebbe infatti rispedito al mittente le offerte dei rossoneri. Per la 'Gazzetta dello Sport', inoltre, trattenere 'Gigio' al Milan è un'impresa quasi impossibile, nonostante la dirigenza ci stia provando. Impaurito dalla possibilità di perderlo dopo la scadenza del contratto a giugno 2021, la prossima estate il Milan eviterà in ogni modo un futuro addio a parametro zero.

