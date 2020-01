Napoli, traffico a centrocampo: rischia Fabian Ruiz, c'è l'offerta giusta

CALCIOMERCATO NAPOLI FABIAN RUIZ LOBOTKA DEMME / Il Napoli si muove e arriva a dama. Il club azzurro ha raggiunto l'accordo di massima con il Celta Vigo per l'acquisto di Stanislav Lobotka, sulla base di 21 milioni più 4 di bonus. A mancare è l'intesa sulla formula di pagamento, che i partenopei vorrebbero dilazionare in tre anni.

Intanto a Napoli è già arrivato Diego Demme , che ieri ha svolto le visite mediche, e a centrocampo il prossimo anno ci sarà anchegià praticamente preso dal

Per questo qualcuno, il prossimo anno, sarà di troppo: Allan sembra il più affidabile e importante, a rischiare sono Fabian Ruiz e Zielinski. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', in particolare lo spagnolo vive un momento di involuzione, magari destabilizzato anche dalle voci di calciomercato su Real Madrid e Barcellona. In estate, con buona probabilità, se arriverà un'offerta intorno ai 70 milioni il Napoli potrebbe cederlo. Molto dipenderà anche dalle scelte della società sugli stessi Zielinski e Allan.