Ajax, Blind potrebbe non tornare a giocare: l'allarme del padre

BLIND CUORE AJAX RITIRO / Daley Blind potrebbe non tornare a giocare. Il duttile difensore dell'Ajax lo scorso 10 dicembre aveva accusato delle vertigini durante il match di Champions contro il Valencia e si è poi sottoposto a dei controlli che hanno evidenziato una miocardite.

Si tratta di un'infiammazione del tessuto muscolare che riveste le pareti del cuore e che ha reso necessario l'intervenuto chirurgico - perfettamente riuscito, come comunicato dall'Ajax - per l'olandese, a cui è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo che manda impulsi elettrici al cuore in caso di ritmi anomali.

Blind non ha partecipato al ritiro invernale dell'Ajax e sarebbe dovuto tornare ad allenarsi a gennaio: "Mi sento bene e sto cercando di tornare al più presto", aveva detto qualche settimana fa il calciatore su Twitter in un videomessaggio. A 'Fox Sports', però, il padre di Blind, Danny, ha rivelato che non è ancora sicuro al 100% del ritorno in campo del figlio da calciatore professionista. Non solo, lo stesso padre del calciatote dell'Ajax ha detto di non volere speculazione sul ritorno del figlio, confermando l'incertezza sulla ripresa totale dell'attività con la maglia dei 'lanceri' di Daley.