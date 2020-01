CALCIOMERCATO MILAN PIATEK TOTTENHAM MOURINHO - Il grave infortunio patito da Harry Kane, capitano del Tottenham e della Nazionale inglese, che lo terrà fuori dal campo per diversi mesi, costringe gli 'Spurs' a dover intervenire pesantemente sul mercato. Il primo nome sul taccuino di José Mourinho pare essere quello di Krzysztof Piatek: il 24enne attaccante del Milan, arrivato un anno fa dal Genoa per sostituire Gonzalo Higuain, non è riuscito ad imporsi in rossonero e, complice anche l'ingombrante presenza di Zlatan Ibrahimovic, potrebbe fare le valige in questo mese di gennaio. Nella serata di ieri, si è parlato di una prima proposta del club londinese per arrivare al polacco, con l'inserimento nella trattative di due contropartite tecniche: il centrocampista Wanyama e il difensore centrale Juan Foyth, accostato al Milan già nelle scorse settimane.

Calciomercato Milan, il 'Sun': fatta per Piatek al Tottenham!

Secondo il 'Sun', infatti, la società presieduta da Daniel Levy avrebbe già chiuso l'accordo con la società di Elliott per l'acquisto di Piatek. Al Milan andrebbero 28 milioni di euro più 5 milioni di bonus, per un'operazione totale da 33 milioni, senza l'inserimento di alcuna contropartita tecnica. Il calciatore sarebbe pronto a firmare un contratto di tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2023, e nelle prossime quarantotto ore dovrebbe svolgere le visite mediche per, poi, chiudere ufficialmente l'affare. Un'accelerata improvvisa del Tottenham, che ha bisogno assoluto di un centravanti e Piatek racchiude bene l'identikit dell'uomo d'area di rigore per José Mourinho. Si attendono, adesso, le reazioni dei due club a questa notizia che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso per quanto riguarda la tempistica. Ancora poche e ne sapremo di più.

