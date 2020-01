MILAN AGENTE CALDARA RISO / Mattia Caldara si appresta a lasciare il Milan. Il difensore, passato in sede in serata, prima dell'addio definitivo ai colori rossoneri, tornerà a vestire la maglia dell'Atalanta.

Non ci sono più dubbi, dopo le visite mediche arriverà la fumata bianca: "La scelta di Mattia era chiara - ammette l'agente Riso ai microfoni di 'Sky Sport' - Torna a casa e in famiglia. Ringraziamo il Milan che ha capito le esigenze del ragazzo, deve ritrovarsi per ripartire.

La parte positiva è che i rossoneri recupereranno il valore del ragazzo".

PETAGNA - "E' sempre un'idea, ha mercato perché sa fare tanti gol - prosegue Riso - La Spal cercherà di tenerselo però è normale che venga accostato ai grandi club, Inter, Roma e Milan; è pronto per queste piazze""

