Calciomercato, Giroud ha scelto l'Inter: base di accordo

CALCIOMERCATO INTER GIROUD / Il bluff di Beppe Marotta è servito. Intercettato dal nostro inviato a margine di un evento a Milano, l'Ad dell'Inter proprio oggi aveva detto che "le cose più importanti si concludono alla fine del mercato".

In realtà la dirigenza nerazzurra sta lavorando con grande urgenza e parallelamente all' affare Ashley Young e ai discorsi avviati per Christian, sta cercando di piazzare un altro grande colpo dalla Premier League. Clicca qui per restare aggiornato.

LEGGI ANCHE >>>> Milan e Inter, scambio per Politano: ecco la contropartita rossonera!

Si tratta di Olivier Giroud, bomber 33enne in scadenza di contratto col Chelsea ormai da tempo sui radar del club nerazzurro, alla ricerca di un vice-Lukaku affidabile e con caratteristiche differenti rispetto ai vari Lautaro, Sanchez ed Esposito. Secondo quanto riferisce 'Sky', dopo un ultimo incontro andato in scena con gli agenti del francese la dirigenza nerazzurra avrebbe impostato un accordo di massima della durata di 2 anni e mezzo, col calciatore che avrebbe detto 'no' ad altri club scegliendo l'opzione interista dove ritroverebbe Antonio Conte che lo aveva voluto proprio a 'Stamford Bridge'. L'affare, però, andrebbe chiuso subito visto che il bomber sta cercando una sistemazione immediata per giocare con continuità in vista dell'Europeo. Il nodo, quindi, diventa la richiesta del Chelsea che per liberare Giroud con sei mesi d'anticipo rispetto alla scadenza del contratto chiede 8-10 milioni di euro. Troppi secondo l'Inter, che è al lavoro per tentare di limare la cifra.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il retroscena che avvicina Ashley Young

Milan, Viviano per il post Reina: le ULTIME di CM.IT