CALCIOMERCATO MILAN INTER KESSIE POLITANO / Milan e Inter potrebbero tornare a fare affari come i vecchi i tempi. E' delle scorse ore la notizia dell'interesse da parte dei rossoneri per Politano. L'italiano, non proprio una prima scelta per Antonio Conte, è finito nel mirino di Maldini e Boban che cercano un rinforzo per l'attacco vista la stagione negativa di Suso.

Nella giornata di ieri l'agente dell'ex Sassuolo, Davide, ha incontrato la dirigenza a

LEGGI ANCHE >> VIDEO CM.IT - Calciomercato, agenti Lovren a Casa Milan: le ultime di CM.IT

I nerazzurri hanno aperto alla cessione di Politano ma servono 20-25 milioni di euro. In serata potrebbe però essere arrivata la svolta per la trattativa: Milan e Inter - stando a quanto riportato da 'gazzetta.it' - starebbero, infatti, pensando allo scambio tra l'attaccante e Franck Kessie. Le parti si incontreranno la prossima settimana per capire la fattibilità dell'operazione che potrebbe cambiare il mercato di entrambe le società. L'Inter alla ricerca di un centrocampista potrebbe così risolvere i propri problemi mettendo le mani sull'ex Atalanta.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, il retroscena che avvicina Ashley Young

Milan, Viviano per il post Reina: le ULTIME di CM.IT