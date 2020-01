MILAN VIVIANO REINA / Tra gli ultimi nodi da sciogliere prima di definire la partenza di Pepe Reina destinazione Aston Villa, c'è anche la questione legata al nuovo portiere che dovrebbe ereditare il ruolo di secondo alle spalle di Gigio Donnarumma tra i pali del Milan.

Registrata l'accelerata del club inglese, che ha estrema urgenza di inserire in rosa un numero uno dopo l'infortunio di Tom Heaton, la dirigenza rossonera questa mattina ha avuto dei colloqui preliminari con l'entourage dello svincolato Emiliano, classe '85 libero dopo l'ultima parentesi allo Sporting CP in Portogallo. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it dopo i primi contatti di stamattina non ci sono stati nuovi aggiornamenti tra il portiere e gli uomini mercato rossoneri che stanno facendo delle valutazioni ad ampio raggio. Viviano, dal canto suo, sarebbe pronto ad accettare la proposta che lo legherebbe al Milan fino a giugno. Clicca qui per restare aggiornato.

