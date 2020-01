Supercoppa di Spagna, rimontone Atletico: Barcellona fatto fuori

SUPERCOPPA DI SPAGNA BARCELLONA ATLETICO / Iniziata tra le polemiche, con la decisione contestata di giocare il nuovo formato in Arabia Saudita e una sorprendente contestazione nei confronti del tecnico blaugrana Ernesto Valverde da parte della tifoseria locale, la Supercoppa di Spagna regala una serata di spettacolo con la seconda semifinale che ha decretato la squadra che andrà ad affrontare il RealMadrid, vittorioso ieri in scioltezza sul Valencia, nella finalissima del 12 gennaio. Clicca qui per restare aggiornato.

Si tratta dell'Atletico Madrid, che con una rimonta clamorosa ha ribaltato e sbattuto fuori il Barcellona meritandosi il pass per la finale. I 'Colchoneros' vanno in vantaggio nel secondo tempo con Koke, ma lo 0-1 dura poco con Messi che 5 minuti più tardi fa 1-1 prima del vantaggio blaugrana con Griezmann. Partita finita? Tutt'altro. Morata trasforma un rigore poi serve l'assist a Correa per il gol vittoria. Simeone può far festa, ora il derby per la Supercoppa.

Barcellona-Atletico Madrid 2-3: 46’ Koke (A), 51’ Messi (B), 62’ Griezmann (B), 81’ rig. Morata (A), 86’ Correa (A)