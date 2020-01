Calciomercato Inter, il retroscena che avvicina Ashley Young

CALCIOMERCATO INTER ASHLEY YOUNG / I sorrisi di Beppe Marotta sui nomi di Politano e Young fanno intuire che qualcosa si sta muovendo. C'è grande fermento infatti in casa Inter, con gli uomini mercato che stanno accelerando per mettere a disposizione del tecnico Antonio Conte i tasselli richiesti nel più breve tempo possibile. L'affare più vicino alla definizione, secondo anche le indiscrezioni che filtrano dall'Inghiterra, sembra essere quindi proprio quello relativo all'esterno mancino del Manchester United. Clicca qui per restare aggiornato.

L'Inter ha di fatto messo le mani sul classe '85 raggiungendo un accordo che, al più tardi, gli consentirà di sbarcare a Milano a parametro zero la prossima estate.

Gli ultimi sviluppi fanno capire però che il muro eretto dai 'Red Devils' si sta sgretolando, tant'è che dal Tranmere Roverse è stato richiamato il laterale Cameron. Una grossa spinta verso la definizione anticipata del rapporto con lo United per arriva subito all'Inter sarebbe arrivata proprio dal giocatore, che secondo quanto riferisce il britannico 'Sky Sports' ha rifiutato la proposta di rinnovo presentata dai dirigenti inglesi perché preoccupato dal suo status di riserva. Nonostante i 34 anni compiuti, infatti, Young si sente ancora integro fisicamente e vuole essere protagonista e titolare in un club importante. Che, a quanto pare, salvo colpi di scena sarà l'Inter. E già la prossima settimana dovrebbe essere decisiva.

