Calciomercato Napoli, UFFICIALE: ceduto Ciciretti

CALCIOMERCATO NAPOLI UFFICIALE CICIRETTI / Nuova avventura per Amato Ciciretti.

Dopo sei mesi fuori rosa al, l'esterno offensivo classe '93 lascia i partenopei e come vi avevamo anticipato su Calciomercato.it si trasferisce all'Empoli . In serata è arrivato il comunicato ufficiale del club toscano: "L'Empoli FC comunica di aver acquisito raggiunto l'accordo con la Società Sportiva Calcio Napoli per l'acquisizione, a titolo temporaneo con opzione di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive di Amato Ciciretti".