CALCIOMERCATO MILAN LOVREN ARENA11 / Oggi il Milan ha incontrato in sede gli agenti della 'Arena11 Sports Group', famosa agenzia internazionale che rappresenta diversi calciatori importanti. Tra questi il difensore Lovren del Liverpool, nel mirino già l'estate scorsa e quindi prontamente accostato ai rossoneri dato che Boban e Maldini sono alla ricerca di un centrale dopo il tramonto della pista Todibo, ormai vicino allo Schalke 04.

Calciomercato Milan, da Soyuncu a Demirbay: affari con Arena11

Indiscrezioni di mercato, però, sostengono che l'agenzia abbia discusso col Milan anche se non soprattutto di altri suoi assistiti.

Quali? Da 'Arena11' potrebbero essere stati messi sul tavolo i nomi di alcuni giovani - da, difensore turco in forza al sorprendente Leicester, sicuramente molto difficile da prendere in questa sessione, al terzino destrodel Barcellona - ma anche di elementi più esperti come il laterale Lainer del Borussia M'Gladbach oppure i centrocampisti (il Milan cerca anche un mediano)del Lipsia edel Bayer, quest'ultimo già nel mirino di squadre italiane e soprattutto dello stesso club rossonero.

