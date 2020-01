CALCIOMERCATO MILAN CALDARA / Mattia Caldara torna all'Atalanta: giornata di incontri a Casa Milan con l'agente Giuseppe Riso e poi il difensore che sono arrivati nella sede del club per chiudere il suo ritorno a Bergamo. Affare, in prestito di 18 mesi con diritto di riscatto, che non è però andato giù a molti dei tifosi milanisti: sui social è un rincorrersi di critiche all'operazione tra chi chiede il senso dell'affare e chi si domanda qual è la strategia della società.

I cinguettii di protesta sono davvero tanti e non manca chi tira in ballo il fondo Elliott e lo critica anche in maniera molto dura.

Per tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Ceduto Caldara, il Milan dovrà ora chiudere per un difensore: Kjaer, di proprietà del Siviglia ma in prestito proprio all'Atalanta, è il principale candidato, considerato che Todibo sembra destinato alla Bundesliga.

LEGGI ANCHE --->Milan, ESCLUSIVA: Todibo verso la Bundesliga

Ecco alcuni tweet su Caldara: