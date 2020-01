CALCIOMERCATO MILAN KJAER / Un difensore per il Milan: perfezionata la cessione di Caldara all'Atalanta (affare in prestito con diritto di riscatto), i rossoneri devono ora concludere un affare in entrata. Il reparto arretrato di Pioli ha bisogno di un rinforzo, considerato anche l'infortunio di Duarte e Maldini e Boban si stanno muovendo in questo senso.

Come raccontato da Calciomercato.it Todibo è destinato a finire in Bundesliga con lo Schalke in vantaggio , mentre Jerome Boateng è stato offerto ma il club ha detto no per problemi di costi.

Il nome più caldo è quello di Kjaer, in forza all'Atalanta ma di proprietà del Siviglia: le tre società stanno lavorando all'arrivo del danese alla corte di Pioli ma non c'è ancora nulla di definito. L'affare è stato impostato con la formula del prestito: l'ex Palermo in questa stagione ha collezionato sei presenze con l'ultima apparizione che risale a fine novembre in Champions League contro la Dinamo Zagabria.

