CALCIOMERCATO SAMPDORIA LA GUMINA / La Sampdoria pensa ad Antonino La Gumina per rinforzare l'attacco a disposizione di Ranieri.

Non solo le pistee Facundoper il club ligure, con il Dsche nelle ultime ore ha sondato il terreno per il 23enne attaccante dell'come raccolto da Calciomercato.it

La Gumina potrebbe trovare meno spazio in Toscana visti gli imminenti arrivi alla corte di Muzzi di La Mantia e Tutino, con la pista Sampdoria che diventa una possibilità per il futuro del centravanti siciliano. Già nell'estate 2018 il classe '96 fu corteggiato dai blucerchiati, prima dell'affondo decisivo dell'Empoli che lo prelevò per circa 9 milioni di euro dal Palermo. La Gumina è sotto contratto fino al 2023 con l' Empoli e nel campionato di Serie B in corso ha realizzato 4 reti in 16 presenze complessive.

